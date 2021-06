Dopo il terribile spavento per il malore patito da Christian Eriksen (vedi articolo), l’Uefa ha annunciato che Belgio-Russia si svolgerà come da programma

CONFERMATA – Christian Eriksen è fuori pericolo. L’ha annunciato l’Uefa, comunicando anche che la partita tra Danimarca e Finlandia riprenderà tra pochi minuti. È stata anche confermata la disputa della partita, in programma alle 21, Belgio-Russia, valida per la prima giornata del gruppo B.

Tonight’s UEFA EURO 2020 match between Belgium and Russia will go ahead at 21.00 CET as planned.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021