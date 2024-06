Euro 2024, oggi non solo l’Italia. L’Inter guarda un altro match!

Oggi prosegue Euro 2024, in realtà sarà la prima giornata in cui verranno disputate tre partite. Italia-Albania sarà l’ultima, ma l’Inter guarderà anche un altro match.

PARTITE – Euro 2024 entra oggi nel vivo: questa sarà la prima giornata con tre partite, dalle ore 15 alle 23! Non ci si fermerà un attimo, anche la dirigenza dell’Inter dovrà guardare attentamente. Alle 21 fa il suo esordio l’Italia, seguita anche dal presidente Giuseppe Marotta in Germania. Giocheranno quattro giocatori su cinque tra i convocati nerazzurri, l’osservato speciale sarà però Nicolò Barella di rientro da un problema muscolare. Davide Frattesi dovrà confermarsi con la Nazionale, dove è record-man con Luciano Spalletti in fase realizzativa.

Euro 2024, l’Inter non guarda solo l’Italia

ALTRE – Tra i tesserati dell’Inter che oggi scenderanno in campo non ci sono solo quelli dell’Italia. Alle ore 15, quindi la prima partita della giornata, ci sarà Ungheria–Svizzera. Le due squadre sono nel gruppo A, lo stesso di Germania e Scozia che ieri hanno già disputato il loro esordio. Nella squadra degli elvetici sarà titolare il portiere dell’Inter, vale a dire Yann Sommer. Nei giorni più caldi di mercato in cui si parla di Josep Martinez, sarebbe gradito vedere il motivo per cui Sommer sarà ancora il titolare la prossima stagione. Forza Yann!