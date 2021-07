Euro 2020, Italia-Inghilterra finisce 1-1: la finale verrà decisa solo ai rigori

Euro 2020 non è ancora finita. Servirà la lotteria dei rigori per decretare la squadra che dovrà alzare al cielo il trofeo. L’ultimo atto di Italia-Inghilterra si giocherà dagli undici metri

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE – La finale di Euro 2020 si deciderà ai rigori. Questa è la sentenza del campo dopo ben oltre 120′ – considerando l’ampio recupero in ogni frazione – di partita. Persiste, infatti, il risultato di pareggio fin dai tempi regolamentari (vedi articolo). L’1-1 di Italia-Inghilterra non premia né gli azzurri del CT Roberto Mancini né i padroni di casa del collega Gareth Southgate. Le squadre sono in campo, in attesa che inizi la lotteria dei rigori. Chi alzerà al cielo il trofeo?