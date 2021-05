Euro 2020, i convocati dell’Austria: c’è Lazaro e un altro ex Inter

Il commissario tecnico della Nazionale dell’Austria Franco Foda ha comunicato la lista dei convocati per Euro 2020. Presenti tra i 26 convocati anche Valentino Lazaro, in procinto di tornare all’Inter, e l’ex attaccante nerazzurro Marko Arnautivic

Terminati i campionati in Europa può considerarsi iniziata la giostra delle convocazioni delle nazionali europee per il campionato Europeo che inizierà il prossimo 11 giugno con Italia-Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sono stati comunicati oggi i 26 convocati dell’Austria. Il commissario tecnico Franco Foda porterà alla rassegna continentale anche Valentino Lazaro, in procinto di tornare all’Inter dopo aver disputato l’ultima stagione in prestito al Borussia Mönchengladbach. Presente anche l’ex Inter Marko Arnautovic, una stagione in nerazzurro (2009/10) e attualmente in forza al club cinese Shanghai SIPG.