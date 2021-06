Euro 2020 va avanti dopo il debutto azzurro. E il pareggio di Galles-Svizzera, nella seconda partita della competizione, è un regalo proprio per l’Italia di Mancini. La situazione nel Gruppo A si mette subito nel modo ideale per provare a staccare subito il pass

PAREGGIO PREZIOSO – A Baku (Azerbaigian) la Nazionale Italiana riesce a vincere pur senza giocare. Dopo lo 0-3 di ieri a Roma contro la Turchia (vedi articolo), arriva un altro risultato positivo per gli azzurri. L’1-1 di Galles-Svizzera regala il primo posto in solitaria all’Italia del CT Roberto Mancini, che guida il Gruppo A con 3 punti. Seguono proprio Galles e Svizzera, entrambe a quota 1. Fanalino di coda la Turchia, ferma a 0 dopo la prima giornata. Il gol dello svizzero Breel Embolo (Borussia Monchengladbach) al 49′ viene pareggiato dal gallese Kieffer Moore (Cardiff City) al 74′. Nel finale gol annullato per fuorigioco alla Svizzera, che vede sfumare la vittoria e tre punti che sarebbero stati importantissimi. Festeggia solo l’Italia, anche oggi. Il prossimo impegno azzurro sarà proprio contro la Svizzera: obiettivo qualificazione immediata, andando subito in fuga.