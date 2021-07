Euro 2020, chi ha effettuato più recuperi palla finora? Un interista in testa

Euro 2020 procede con i quarti di finale che avranno inizio domani e vedranno protagonisti tre interisti tra Belgio e Italia più la Danimarca di Eriksen. Intanto il profilo Twitter ufficiale della competizione svela chi ha recuperato più palloni finora. Al primo posto c’è un nerazzurro

RECUPERI – I quarti di finale di Euro 2020 si avvicinano. Domani infatti andranno in scena due match: alle ore 18.00 Svizzera-Spagna e alle ore 21.00 Belgio-Italia. Intanto il profilo Twitter ufficiale della competizione svela i giocatori che hanno effettuato più recuperi palla finora: al primo posto c’è l’interista Stefan de Vrij con 38 palloni. A seguire l’ucraino Mykola Matviyenko (37), lo svizzero Manuel Akanji (32), l’austriaco Martin Hinteregger (32), il danese Simon Kjaer (32) e l’ucraino Oleksandr Karavaev (30). Magra consolazione per de Vrij, eliminato agli ottavi con l’Olanda.

⚽️ Most ball recoveries made at EURO 2020 so far 💪

Any surprises here? 🤔#EURO2020 pic.twitter.com/xwNWvSXIH0

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 1, 2021