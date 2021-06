Euro 2020 va avanti con il debutto del Gruppo C. Nessuna sorpresa nel risultato di Austria-Macedonia del Nord, in cui spiccano i colori nerazzurri. Non può festeggiare completamente Pandev, ma Arnautovic sì

PANDEV KO – L’Austria inizia il suo Euro 2020 con il piede giusto, tre gol e altrettanti punti. La Macedonia del Nord prova a rovinarle la festa, ma crolla nella ripresa. Al 18′ apre le marcature l’austriaco Stefan Lainer, che dedica il gol a Christian Eriksen (vedi foto). Poi l’infinito Goran Pandev pareggia al 28′. L’Austria riesce a portarsi nuovamente in vantaggio con Michael Gregoritsch al 78′ e chiude la pratica macedone all’89’ con un altro ex Inter come Pandev, Marko Arnautovic. Nessun minuto in campo per Valentino Lazaro, unico tesserato dell’Inter presente nelle due squadre. Stasera in campo Olanda-Ucraina (ore 21:00).