Esposito non brilla, pari Italia-Danimarca U21: 2 ex Inter in campo

L’Italia Under 21 ha pareggiato 1-1 contro la Danimarca in amichevole. Esposito in campo, ma non riesce a brillare. Di seguito la partita del Tombolato.

PARI IN AMICHEVOLE – Al Tombolato di Cittadella va in scena la seconda amichevole nel giro di tre giorni per l’Italia Under 21, che dopo aver perso in maniera beffarda contro l’Olanda, gioca sempre in casa contro la Danimarca. Carmine Nunziata manda in campo dal primo minuto il prestito Inter Sebastiano Esposito e un ex nerazzurro come Mattia Zanotti, ceduto in estate dall’Inter al Lugano. Parte dalla panchina invece Fabbian. Come nella prima partita, gli azzurrini iniziano male la partita andando sotto al 21′ per la rete di Sorensen. Bisogna aspettare il minuto 37 per vedere il pareggio del cagliaritano Prati, bravo a concludere e a trovare il pari. Nella ripresa, match combattuto con l’Italia che spreca anche diverse occasioni, come nuovamente successo contro l’Olanda. Dopo tre minuti, conclusione centrale di Prati, mentre al 53′ gli azzurrini rischiano di subire il 2-1, ma il tiro di Bischoff si spegne fortunatamente al lato. Dura 53′ la partita di Esposito. Al 62′ la più grande palla-gol per l’Italia Under 21, che sotto porta con lo specialista degli inserimenti Giovanni Fabbian non trova la porta sul tiro-cross di Zanotti. Poi prova a salire in cattedra Koleosho, che tra il 72′ e l’83’ sfiora due volte il gol del sorpasso. Niente da fare. Nel finale pari di Ghilardi al 93′. Il match tra Italia e Danimarca termina 1-1 al Tombolato.

ITALIA-DANIMARCA UNDER 21 1-1

21′ Sorensen, 37′ Prati