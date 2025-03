Esposito non basta, in 9 l’Olanda batte l’Italia U21: assurdo!

L’Italia U21 fa 1-2 contro l’Olanda, che alla fine termina la partita addirittura in nove uomini. A segno Sebastiano Esposito.

INCREDIBILE BEFFA – Ieri sera in campo la Nazionale maggiore allenata da Luciano Spalletti a San Siro (KO con la Germania in Nations League) e oggi in scena l’Italia U21 di Carmine Nunziata. Amichevole prestigiosa per gli azzurrini che se la vedono al Penzo di Venezia contro l’Olanda. Pronti-via e la partita degli azzurrini si mette subito in salita per la rete al diciannovesimo minuto di Fitz-Jim. Ma l’Italia di Nunziata non molla e si riversa subito all’attacco. Sul finire del primo tempo grande occasione per il romanista Tommaso Baldanzi, che calcia di controbalzo trovando però solamente i guantoni del portierino orange Owusu-Oduro. Prima della fine del primo tempo, ingresso in campo anche per Sebastiano Esposito al posto dell’infortunato Gnonto. L’impatto dell’attaccante di Castellamare è molto positivo: dopo nove minuti di ripresa, fallo da rigore su Palestra ed Esposito non sbaglia dagli undici metri. A metà secondo tempo, l’Italia U21 va pure in superiorità numerica per rosso diretto a Banzuzi. All’81, ci prova ancora una volta Esposito, ma l’attaccante dell’Empoli e di proprietà dell’Inter, non trova di poco la porta. All’88’ grande chance per Doumbia sul cross di Miretti, ma con l’interno non trova lo specchio della porta. Era un rigore in movimento. Nel finale altro rosso nell’Olanda: doppia ammonizione per Bogarde. Ma al 93′ l’Olanda vince la partita con il gol di Bruns.

ITALIA-OLANDA U21 1-2

19′ Fitz-Jim, 54′ rig. Esposito, 90’+3′ Bruns