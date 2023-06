Esposito: «Grato a Chivu. Casadei riferimento. Vedrò la finale dell’Inter!»

Francesco Pio Esposito in collegamento da Buenos Aires dove si trova in questo momento con l’Italia Under-20 per il Mondiale in Argentina, su Sky Sport ha parlato del suo ottimo momento, facendo riferimento all’Inter Primavera e dei suoi fratelli.

IN NERAZZURRO – Francesco Pio Esposito ha parlato così della sua esperienza all’Inter grazie a Cristian Chivu e della finale di sabato, ma anche del rapporto con i fratelli Esposito: «La finale di Champions League? La vedrò perché qui in Argentina saranno le 18. Chivu? L’avevo già avuto con l’Under-14 dell’Inter. Sono molto grato al mister per avermi dato tanta fiducia, facendomi giocare da trequartista e da attaccante anche con la Primavera dove mi ha voluto fortemente. Chat tra fratelli Esposito? Abbiamo sia un gruppo tra fratelli sia un gruppo con l’intera famiglia. Tutti parlano dei tre fratelli, ma c’è anche una sorella Annamaria (ride, ndr)».

MONDIALE UNDER-20 – Francesco Esposito poi parla inevitabilmente dell’esperienza con l’Italia Under-20: «Casadei? È maturato molto dopo il suo trasferimento, sembra più grande degli altri. È un punto di riferimento e un leader anche fuori il campo. Esperienza con l’Under-20? Fa crescere tanto, ogni partita c’è lo stadio pieno! Anche durante gli allenamenti senti la gente che ci sostiene e c’è grande visibilità a differenza di come pensano molti. Contro la Corea del Sud non sarà semplice, in semifinale sono tutte forti. Sono partite da dentro o fuori».