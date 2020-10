Esposito: “Coronavirus? Esperienza dura. Andare con l’Under-21 orgoglio”

Sebastiano Esposito Italia Under-21

Esposito potrebbe essere aggregato all’Italia Under-21 per “risolvere” il problema convocati in vista del match contro l’Irlanda. La partita è in programma martedì alle ore 17.30 a Pisa, ma è in dubbio dopo i casi di Coronavirus negli Azzurrini (vedi articolo). L’attaccante, in prestito dall’Inter alla SPAL, ne ha parlato a Rai Sport.

PRONTO ALL’OCCORRENZA – Islanda-Italia Under-21 rinviata per i casi di Coronavirus negli Azzurrini. Per questo potrebbero esserci dei giocatori aggregati dall’Under-20, fra cui Sebastiano Esposito: «Sicuramente è un’esperienza che ci farà crescere. Sarà un’esperienza dura, perché fino all’ultimo non sapremo cosa realmente fare. Non sappiamo se ci toccherà andare a giocare in Under-21, ma per me è un orgoglio vestire la maglia azzurra. Noi siamo pronti, sia per uno stage con l’Under-20 sia per giocare una partita con l’Under-21».