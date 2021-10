Esposito, 10 più recupero nella vittoria dell’Italia Under 21 sulla Bosnia

Si è da poco conclusa la sfida che ha visto trionfare l’Italia Under 21 in trasferta contro i pari età della Bosnia. Sfida terminata con il punteggio di 1-2 e molto importante per le sorti del girone di qualificazione agli Europei. Per Sebastiano Esposito poco più di 10 minuti in campo.

NEL FINALE – Dieci minuti più recupero per Sebastiano Esposito nella sfida vinta per 1-2 dall’Italia Under 21 contro la Bosnia. L’attaccante di proprietà Inter in prestito al Basilea è infatti entrato all’81’ con il risultato già fissato grazie alle reti nel primo tempo di Okoli e di Vignato, che hanno permesso alla nazionale allenata da Nicolato di conquistare un’importante vittoria. A nulla è valso il gol di Barisic al 79′, che ha soltanto accorciato il risultato ma non è bastato alla nazionale balcanica per ribaltare le sorti del match.