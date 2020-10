Eriksen titolare in Danimarca-Isole Far Oer: stesso ruolo...

Eriksen titolare in Danimarca-Isole Far Oer: stesso ruolo Inter, altro modulo

Christian Eriksen Danimarca

Alle ore 18.00 ci sarà il calcio d’inizio dell’amichevole tutta nordica Danimarca-Isole Far Oer. Partenza da titolare per Christian Eriksen nello stesso ruolo in cui Antonio Conte lo schiera nell’Inter, ma con un modulo diverso

TITOLARE – Anche se il suo utilizzo nell’Inter fa sicuramente discutere, Christian Eriksen è certamente un punto fermo della sua Nazionale. Questa sera, alle 18.00, il trequartista nerazzurro sarà regolarmente in campo nell’amichevole Danimarca-Isole Far Oer. Sebbene il ruolo sia lo stesso in cui viene schierato da Antonio Conte, ovvero sulla trequarti, si troverà ad agire in un modulo diverso. Un 4-2-1-3, alle spalle di Braithwaite, Cornelius e Skov Olsen.