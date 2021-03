Eriksen su Israele-Danimarca: «Felice che ci siano tifosi allo stadio!»

Intervistato dal portale danese TV2, il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen ha parlato della possibilità di giocare finalmente di nuovo davanti ai tifosi in occasione di Israele-Danimarca.

RITORNO ALLO STADIO – In occasione di Israele-Danimarca di domani ci saranno, finalmente, di nuovo dei tifosi allo stadio. Della questione ha parlato Christian Eriksen. Il centrocampista dell’Inter ha espresso tutta la sua felicità per la presenza dei tifosi: «Ne abbiamo parlato sull’autobus e in hotel e siamo tutti d’accordo che è bello che le persone siano presenti. Anche se sono contro di noi, in questo momento dà semplicemente tanta felicità sapere che ci siano i tifosi allo stadio. È una cosa che dà uno stato d’animo diverso. È emozionante che ci sia qualcuno».