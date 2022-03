Eriksen: «Spero si parli solo di me calciatore. Non potevo avere rientro migliore»

Eriksen è il protagonista di serata, visto il gol dopo neanche due minuti dal suo ritorno in campo con la maglia della Danimarca (vedi articolo). L’ex centrocampista dell’Inter, comunque trionfatore nonostante l’Olanda abbia vinto 4-2 l’amichevole, ne ha parlato alla TV olandese NOS.

AL TOP – Christian Eriksen, 287 giorni dopo il malore, ha di nuovo vestito la maglia della Danimarca. Nell’amichevole contro l’Olanda è entrato dopo l’intervallo e al 47′ ha subito segnato: «Non poteva esserci rientro migliore di fare gol dopo due minuti. Mi sento di nuovo un calciatore e sono felice di dimostrarlo, ho pensato tanto al calcio in questi ultimi mesi per farmi trovare pronto. Era il rientro che speravo, il mio obiettivo. È bello essere tornato qui, ho passato degli anni belli ad Amsterdam. Il malore? Fa parte del mio mondo, lo so, se ne parla ancora tanto. Rimarrà con me, ma spero che si torni a parlare dell’Eriksen giocatore e non di quello che è successo agli Europei».