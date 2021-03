Eriksen, sorpresa dalla Danimarca: il 24 dell’Inter parte dalla panchina

Domenica di Nazionali. Alle 18 scenderà in campo la Danimarca nella seconda giornata del girone di qualificazione ai Mondiali del 2022. Out – al momento – Christian Eriksen. Ecco le scelte del CT Kasper Hjulmand

SORPRESA – Christian Eriksen parte dalla panchina. Complice un avversario considerato semplice come la Moldavia il CT danese Kasper Hjulmand ha optato per un turnover con il centrocampista nerazzurro che non sarà del match almeno dall’inizio. Panchina anche per Simon Kjær del Milan.