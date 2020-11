Eriksen: “Serve cinismo, ma la strada è buona. Imparare dal Belgio”

Christian Eriksen Danimarca

Il centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen, ha parlato ai microfoni di Kanal 5 dopo la sconfitta amara contro il Belgio, con la maglia della sua Danimarca. Ecco le sue dichiarazioni poco dopo il triplice fischio

FIDUCIA – Christian Eriksen non ha trovato la via della rete in Belgio-Danimarca. Ormai è quasi una notizia, poiché nelle precedenti cinque partite aveva messo a segno altrettanti gol (quasi tutti dagli undici metri). Il Belgio di Lukaku, però, ha archiviato la pratica danese con relativa facilità, vincendo 4-2 con una doppietta del centravanti dell’Inter. Proprio Eriksen, nel post partita, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Possiamo osservare e imparare molto dal Belgio, che ha messo in campo molto cinismo, il che significa che se vuoi arrivare sui palcoscenici migliori, allora devi avere cinismo per decidere le partite. Ci manca solo questo. In ogni caso, è stato un anno divertente, soprattutto da quando il CT Kasper Hjulmand è in panchina. Abbiamo ancora molte cose da imparare, ma penso davvero che stiamo cominciando a fare ciò che vuole. Ora abbiamo solo bisogno di altri risultati positivi, ma siamo sulla buona strada“.