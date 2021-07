Eriksen presente alla finale degli Europei? Invitato speciale dall’UEFA

Eriksen potrebbe presenziare alla finale degli Europei, in programma domenica alle 21 a Wembley. L’UEFA ha ufficialmente invitato il centrocampista dell’Inter all’ultimo atto del torneo.

PRIMO RITORNO? – Christian Eriksen sta recuperando in Danimarca, lontano dai riflettori, dopo il malore dello scorso 12 giugno in Danimarca-Finlandia. I suoi compagni, nel frattempo, lo hanno onorato al meglio, raggiungendo la semifinale in programma domani contro l’Inghilterra. L’UEFA però non ha dimenticato il centrocampista dell’Inter, così come chi gli ha salvato la vita in campo al Parken. L’Équipe annuncia che il presidente Aleksander Ceferin ha invitato Eriksen, la sua compagna e sei medici che gli hanno prestato soccorso per assistere, come ospiti speciali, alla finale degli Europei domenica a Wembley. Stadio che lui conosce bene, visto che era la sua “casa” nell’ultimo periodo al Tottenham prima di passare all’Inter a gennaio 2020. Al momento non si sa ancora se Eriksen accetterà e sarà in tribuna per la sfida.