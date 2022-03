Eriksen non si ferma più: titolare con gol in uno stadio ‘non banale’

Christian Eriksen non si ferma più. Dopo la rete segnata nella sfida contro l’Olanda al ritorno in nazionale, il centrocampista ex Inter è partito da titolare nella gara contro la Serbia trovando di nuovo la via del gol. Il primo al Parken di Copenaghen, luogo proprio del grave incidente dello scorso giugno.

RITORNO CON GOL – Christian Eriksen ci ha preso gusto. Dopo la rete in Olanda-Danimarca nel giorno del suo ritorno in nazionale, il centrocampista ex Inter si è ripetuto. E non lo ha fatto in un luogo banale. La rete segnata oggi contro la Serbia, infatti, è arrivata proprio al Parken di Copenaghen, dove lo scorso giugno fu vittima del malore che fece restare col fiato sospeso il mondo intero. Eriksen è rimasto in campo per 80 minuti, lasciando poi il posto a Billing. Al momento la gara è ancora in corso, con il risultato di 3-0 per i padroni di casa.