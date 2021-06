Le ultime su Eriksen sono confortanti, e comincia a esserci speranza per le sue condizioni di salute. Marotta, tramite Sky Sport, fa sapere che c’è cauto ottimismo. La Danimarca annuncia che il giocatore è sveglio.

AGGIORNAMENTO – «Cauto ottimismo». Questo è il messaggio che Giuseppe Marotta ha mandato a Sky Sport sullo stato di salute di Christian Eriksen. L’Inter è in contatto con la federazione danese per aggiornamenti, dopo che il giocatore, portato in ospedale, si è svegliato. Via Twitter, la federazione aggiorna che sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per capire cosa sia successo (vedi articolo). Danimarca-Finlandia resta sospesa, novità alle ore 19.45.