Eriksen, federazione danese conferma: giocatore sveglio. Ora in ospedale

Arrivano conferme sullo stato di salute di Christian Eriksen, colpito da un grave malore durante Danimarca-Finlandia. Proprio i dirigenti della federazione calcistica danese, attraverso un tweet, hanno confermato come il giocatore sia sveglio e in ospedale.

SVEGLIO – Con tutta la prudenza del caso, un piccolo, piccolissimo sospiro di sollievo dopo la mezz’ora traumatica vissuta da tutti per quanto successo a Christian Eriksen in Danimarca-Finlandia. La federazione danese, attraverso un tweet, ha infatti annunciato che: “Il giocatore è sveglio ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori esami. La partita è momentaneamente rinviata”.

Christian Eriksen er vågen og er til yderligere undersøgelser på Rigshospitalet. Kampen er midlertidigt udsat. Ny melding kommer kl. 19.45. — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 12, 2021