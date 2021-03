Eriksen in campo in Austria-Danimarca: ruolo diverso rispetto all’Inter

Sono ufficiali le formazioni di Austria-Danimarca, sfida valevole per le qualificazioni europee al Mondiale 2022 in Qatar. Christian Eriksen sarà regolarmente in campo dal primo minuto, dove ritornerà a fare il trequartista puro. Cambio di ruolo, dunque, rispetto all’Inter.

CAMBIO RUOLO – Numero dieci sulle spalle, Christian Eriksen è pronto a tornare al ruolo di trequartista puro nel 4-2-3-1 scelto dal Commissario Tecnico Kasper Hjulmand. Il centrocampista dell’Inter è uno degli undici titolari scelti per Austria-Danimarca, sfida di questa sera valevole per le qualificazioni europee al Mondiale 2022 in Qatar. Un cambio di ruolo, dopo le partite giocate a centrocampo con la maglia nerazzurra in stagione.