GRUPPO – La notizia più bella degli ultimi minuti: Christian Eriksen avrebbe chiesto ai suoi compagni di tornare in campo, dopo la sospensione del match Danimarca-Finlandia a seguito del suo malore (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter è sveglio e cosciente e l’Uefa ha deciso di far proseguire la gara della sua nazionale, e di confermare Belgio-Russia, gara in programma alle ore 21.