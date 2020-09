Eriksen fermato sullo 0-0 in Danimarca-Inghilterra. Lukaku in...

Eriksen fermato sullo 0-0 in Danimarca-Inghilterra. Lukaku in fuga (senza giocare)

Eriksen già costretto a inseguire in classifica. Danimarca-Inghilterra non brilla per spettacolo. Ne può giovare il Belgio, che vince anche senza l’interista Lukaku

NESSUN GOL – A differenza di Parigi (vedi articolo su Francia-Croazia), a Copenhagen nessun gol. La Danimarca di Christian Eriksen ferma – o viene fermata (dipende dai punti di vista…) – l’Inghilterra, per uno 0-0 che non aggiunge nulla. L’Inghilterra sale a 4 punti, dietro la capolista Belgio (oggi in campo senza Romelu Lukaku, ndr). La Danimarca firma il suo primo punto nel Gruppo B di UEFA Nations League, staccandosi dal fanalino di coda Islanda fermo a zero. Il centrocampista dell’Inter è rimasto in campo dal primo all’ultimo minuto, agendo praticamente da regista a tutto campo. Dopo Danimarca-Inghilterra, atteso a Milano.