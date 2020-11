Eriksen: “L’esultanza al primo gol? Pianificata, vi spiego. Doppietta…”

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen ha realizzato una doppietta in Danimarca-Islanda 2-1 (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter si è presentato in conferenza stampa assieme al commissario tecnico Hjulmand, soffermandosi sulla celebrazione per il primo gol. Il giocatore nerazzurro sarà di nuovo padre.

PATERNITÀ – Doppia gioia per Christian Eriksen. Il centrocampista dell’Inter ha deciso Danimarca-Islanda risolvendo il match al 92′ con il secondo rigore di serata. In conferenza stampa ha spiegato perché, dopo il momentaneo 1-0, ha festeggiato mettendo il pallone sotto la maglia: «Sì, era pianificata. La mia compagna è incinta e abbiamo fatto gli ultimi controlli che hanno dato buon esito, anche per la sua salute. I festeggiamenti invece a fine partita? C’è stata molta gioia per questa vittoria. Ovviamente non ho potuto ripetere la stessa esultanza, altrimenti qualcuno avrebbe potuto pensare che fossero in arrivo due gemelli (sorride, ndr)».