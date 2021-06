Eriksen, Danimarca e Belgio domani fermeranno il gioco per omaggiarlo

Domani alle 18 si gioca Danimarca-Belgio al Parken di Copenaghen, dove sabato Eriksen ha avuto il malore. La formazione ospite, come annunciato alla vigilia, ha deciso di omaggiare il centrocampista.

IL SALUTO – Danimarca e Belgio si fermeranno al 10′ per omaggiare Christian Eriksen, con un minuto di applausi. L’annuncio è arrivato dalla nazionale belga, in occasione della conferenza stampa (appena iniziata) del commissario tecnico Roberto Martinez e di Romelu Lukaku. Dopo dieci minuti il pallone sarà buttato fuori, per rendere omaggio al centrocampista dell’Inter dopo il malore di sabato. Un gesto di enorme rispetto e vicinanza nei confronti di Eriksen, con l’augurio di una pronta guarigione.