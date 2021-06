Eriksen continua a convincere: assist nell’1-1 Danimarca con la Germania

Eriksen ha chiuso la stagione in crescendo con l’Inter e ha iniziato altrettanto l’avvicinamento agli Europei con la Danimarca. Il centrocampista nerazzurro ha fornito l’assist per il pari contro la Germania: 1-1 in amichevole.

DECISIVO – Germania e Danimarca pareggiano 1-1 nell’amichevole di Innsbruck, il loro primo test per avvicinare gli Europei. Tedeschi avanti al 48′ con Florian Neuhaus, centrocampista del Borussia Monchengladbach. Poi emerge Christian Eriksen: il giocatore dell’Inter, in campo novanta minuti, al 71′ con un grande assist manda in porta Yussuf Poulsen, che infila l’1-1. È il risultato definitivo, un buon pareggio per i danesi contro una delle favorite. La Danimarca di Eriksen tornerà in campo domenica alle 18 con la Bosnia, stesso orario dell’esordio agli Europei sabato 12 contro la Finlandia.