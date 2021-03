Eriksen come Laudrup, 104 presenze con la Danimarca! Poco al record

Eriksen, con la presenza registrata da titolare giovedì in Israele-Danimarca, sfida decisiva per la Qualificazione ai Mondiali in Qatar nel 2022, ha eguagliato Michael Laudrup per numero di presenze in Nazionale.

NUOVO RECORD – Eriksen, titolare giovedì contro l’Israele, non ha messo in mostra la sua migliore prestazione, ma la Danimarca è riuscita comunque a vincere 0-2, altro passo importante in vista della qualificazione ai Mondiali. Nuovo record personale per Christian Eriksen, che con la presenza numero 104 ha eguagliato Michael Laudrup, posizionandosi al sesto posto nella classifica generale. Dopo di lui il difensore del Milan, Simon Kjaer, a quota 103. Prima invece coloro il quale con la maglia della Danimarca ha fatto la storia, come Thomas Helveg a quota 108, Jon Dahl Tomasson a quota 112, Dennis Rommedahl a quota 126 presenze, e il primo in assoluto Peter Schmeichel, ex portiere e a quota 129 presenze in assoluto. Proprio quello è l’obiettivo del centrocampista nerazzurro.