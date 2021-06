Eriksen, 59 minuti nelle gambe in Danimarca-Bosnia Erzegovina

Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha giocato da titolare la gara amichevole tra Danimarca-Bosnia Erzegovina. Per lui, il CT danese Hjulmand ha riservato 59 minuti di partita nel 4-3-3 insieme a Wass e Jensen

BELLA VITTORIA − Dopo Valentino Lazaro e Milan Skriniar (vedi articolo), anche Christian Eriksen è sceso in campo con la propria Nazionale. Ottima la prestazione della Danimarca che ha battuto per 2-0 la Bosnia, grazie alle reti di Martin Braithwaite e Andreas Cornelius. Il centrocampista dell’Inter ha giocato da titolare come mezzala di destra nel 4-3-3 del CT Hjulmand insieme ai compagni di reparto Daniel Wass e Mathias Jensen. Il giocatore nerazzurro è poi uscito al minuto 59 per fare posto al compagno Thomas Delaney.