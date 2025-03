Enzo Fernandez spiega l’esultanza: «Dedica a Lautaro Martinez!»

Enzo Fernandez ha segnato e dedicato il gol a Lautaro Martinez imitando la sua esultanza. Il centrocampista spiega il motivo su TNT Sports Argentina.

UNA DEDICA SPECIALE! – L’Argentina ha vissuto una notte da sogno dopo la partita contro il Brasile. La Seleccion ne ha segnati addirittura quattro ai rivali storici, che prima del match avevano parlato molto e forse a sproposito. I calciatori dell’Argentina non hanno dimenticato le dichiarazioni e durante i 90 minuti tra provocazioni, prese in giro e frecciate pesanti si sono presi la loro rivincita. Lautaro Martinez non è stato presente a causa del problema muscolare che gli ha impedito di giocare entrambe le gare della sua nazionale. L’attaccante è tornato ad Appiano Gentile e ha iniziato il percorso di recupero con l’obiettivo di recuperare per Parma. Intanto, dopo Argentina-Brasile, Enzo Fernandez ha spiegato il motivo della sua esultanza per il Toro. Il centrocampista ha esultato come il numero 10 dell’Inter e ha detto ai microfoni di TNT Sports Argentina: «Ho parlato con Lautaro Martinez poco prima della partita. Abbiamo parlato e niente, gli ho detto che se avessi segnato un gol lo avrei dedicato a lui. Lo avrei detto anche a Julian (Alvarez) e così è successo».