Emiliano Martinez: «Lautaro Martinez ci ha regalato una Copa América!»

Emiliano “Dibu” Martinez, portiere titolare dell’Argentina, dopo la splendida prestazione di Lautaro Martinez (decisivo in Argentina-Perù 1-0), ha esaltato il capitano dell’Inter.

PAROLE DI ELOGIO – Dopo la vittoria per 1-0 dell’Argentina contro il Perù nelle qualificazioni al Mondiale 2026, Emiliano “Dibu” Martinez ha espresso grande orgoglio per la prestazione della squadra e, in particolare, per il gol spettacolare segnato da Lautaro Martinez. Il portiere argentino ha elogiato il capitano dell’Inter per la sua abilità e leadership, definendo il gol un capolavoro tecnico. Il portiere dell’Argentina e dell’Aston Villa ha commentato così ai giornalisti presenti: «Lautaro Martinez ha sempre fatto grandi gol! Oggi ne ha fatto un altro, bello come tutti gli altri. Siamo orgogliosi di lui e di quello che sta facendo, ci ha regalato una Copa América!».