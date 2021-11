Dzeko, solo fisioterapia per lui: il CT vuole recuperarlo per sabato

Nonostante l’infortunio che lo ha costretto a uscire nel finale del derby Milan-Inter, Edin Dzeko resta nel ritiro della Bosnia. Solo fisioterapia per lui nell’allenamento di oggi. Il CT punta ad averlo a disposizione per sabato, contro la Finlandia.

RECUPERO – Edin Dzeko non ha ancora recuperato dal problema muscolare subito nel finale di Milan-Inter. Nonostante ciò, dalla Bosnia non hanno intenzione di lasciarlo tornare a Milano. Secondo quanto riporta il portale sportsport.ba, l’attaccante dell’Inter oggi si è sottoposto a fisioterapia e sta continuando il suo percorso di recupero individuale. La convinzione è quella che possa essere pronto per la partita contro la Finlandia di sabato, la prima di due gare fondamentali per le speranze della Bosnia di agguantare il playoff di qualificazione a Qatar 2022.