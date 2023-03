Dzeko, oggi giorno della verità con la Bosnia: riflessi pure sull’Inter

Dzeko oggi dovrebbe essere atteso dal secondo impegno della Bosnia nelle qualificazioni agli Europei, ma il condizionale è d’obbligo. L’infortunio che l’ha tenuto fuori dalla prima partita, contro l’Islanda giovedì (vedi articolo), lascia ancora un dubbio che può ricadere anche sull’Inter.

DA VALUTARE – Edin Dzeko in teoria alle 20.45 sarà impegnato in Slovacchia-Bosnia a Bratislava. Sulla sua presenza però lo staff medico della nazionale deciderà nelle ore immediatamente precedenti alla partita. Giovedì ha accusato un problema alla schiena, che l’ha tenuto in panchina per tutto il match con l’Islanda. Anche stasera il commissario tecnico Faruk Hadzibegic ha ribadito come non sia ancora risolta la questione (vedi articolo). Per Dzeko la giornata decisiva doveva essere il sabato da poco concluso (vedi articolo), invece le tempistiche slittano. E la questione – di conseguenza – riguarda anche l’Inter. Il fatto che sia rimasto in gruppo con la Bosnia è il segnale che il problema fisico non sia così grave, ma di contro che resti in dubbio fino a questo momento mette qualche punto interrogativo sulle sue reali condizioni di salute. E, considerato che Dzeko non segna dal 18 gennaio, su un periodo di forma non certo esaltante. Sabato prossimo c’è Inter-Fiorentina: sarà davvero il caso di “rischiare” Dzeko?