Dzeko non pensa (per ora) all’Inter: «La Bosnia sempre la più importante»

Dzeko non rinuncia alla sua nazionale. L’attaccante dell’Inter sarà presumibilmente titolare questa sera nell’amichevole Bosnia-Lussemburgo, in programma alle ore 20.45. Questo complice anche un suo post.

PAROLE DA CAPITANO – “La Bosnia è la cosa più importante. Lo è sempre stato, sempre lo sarà”. Questo il breve messaggio postato da Edin Dzeko sul suo account Facebook, a poche ore dalla partita contro il Lussemburgo. Un’amichevole all’apparenza inutile, ma evidentemente non per la sua nazionale che sta passando un brutto momento non andando ai Mondiali. In questi giorni si è parlato di richiesta dell’Inter per riaverlo in anticipo (vedi articolo), ma così non sarà. E Dzeko, visto il suo post, sarà quasi certamente titolare.