Dzeko non è (ancora?) partito per il ritiro della Bosnia! L’allarme continua – SI

Su Dzeko continua il mistero, anche dopo il comunicato della Bosnia (vedi articolo). Come annunciato durante Monday Night su Sportitalia l’attaccante dell’Inter è ancora a Milano e non è partito per il ritiro della sua nazionale.

LA SITUAZIONE – Edin Dzeko al momento non è partito per il ritiro della Bosnia, è ancora a Milano. La notizia la dà Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia in collegamento da Milano, che aggiunge: «Dopo un contatto con una fonte all’interno della nazionale bosniaca mi viene detto che servirebbe un piccolo miracolo perché Dzeko possa giocare in questa pausa per le nazionali. Non dicono che sia un infortunio tale da escluderlo sicuramente per Inter-Napoli, ma non è una cosa da poco. Nel comunicato si dice che sono partite le terapie, però questa è la situazione. Sembra estremamente probabile che per infortunio Dzeko perda le partite della sua nazionale, vediamo se recupererà per Inter-Napoli ma non arriverà con una condizione ideale».