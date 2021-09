Dzeko in nazionale: la Bosnia lo convoca per due trasferte a ottobre

Dzeko andrà, come era ovvio, in nazionale nella prossima sosta di ottobre. Ivaylo Petev, il CT della Bosnia, lo ha convocato per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Kazakistan (sabato 9 ore 15) e Ucraina (martedì 12 ore 20.45), entrambe in trasferta. Di seguito la lista integrale dei giocatori.



BOSNIA – I CONVOCATI PER OTTOBRE

Portieri: Kenan Piric (Atromitos), Ibrahim Sehic (Konyaspor), Nikola Vasilj (St Pauli);

Difensori: Anel Ahmedhodzic (Malmo), Branimir Cipetic (Lokomotiva), Eldar Civic (Ferencvaros), Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz), Dennis Hadzikadunic (Rostov), Aleksandar Jovicic (HNK Gorica), Sead Kolasinac (Arsenal), Adnan Kovacevic (Ferencvaros), Ajdin Nukic (Tuzla), Sinisa Sanicanin (Partizan), Mateo Susic (CFR Cluj);

Centrocampisti: Gojko Cimirot (Standard Liegi), Amer Gojak (Dinamo Zagabria), Amir Hadziahmetovic (Konyaspor), Stjepan Loncar (Ferencvaros), Adi Nalic (Malmo), Miralem Pjanic (Besiktas), Miroslav Stevanovic (Servette), Mario Vrancic (Stoke City), Almedin Ziljkic (Olimpija);

Attaccanti: Ermedin Demirovic (Friburgo), Edin Dzeko (Inter), Luka Menalo (Dinamo Zagabria), Smail Prevljak (Eupen).