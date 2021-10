Dzeko: «La card di FIFA 22? Non ci gioco! Penso al Kazakistan»

Dzeko era presente in conferenza stampa alla vigilia di Kazakistan-Bosnia, che si giocherà a Nur-Sultan domani alle 15. L’attaccante dell’Inter si sofferma sulla partita e non pensa a… FIFA 22.

TESTA ALLA BOSNIA – A Edin Dzeko, in conferenza stampa, viene chiesto se ritiene bassa la sua card di FIFA 22 (punteggio 83): «No, non lo so perché non ci gioco. La partita? A Zenica abbiamo visto che il Kazakistan è una squadra scomoda da affrontare, e l’ha confermato con gli altri risultati. È una nazionale che non va sottovalutata, tatticamente sta molto bene. Non è facile sfondare centralmente, ma nell’ultima partita abbiamo creato tante occasioni. Hanno dimostrato di non mollare fino alla fine, ma questa volta sta a noi essere più efficienti».

Fonte: sportsport.ba