Dzeko, la Bosnia fuori ufficialmente dal Mondiale. Rientro anticipato?

La Bosnia e il suo capitano Edin Dzeko salutano ufficialmente la possibilità di qualificarsi al Mondiale del 2022 in Qatar. Fatale la sconfitta in casa di oggi contro la Finlandia, giocata proprio senza l’attaccante dell’Inter. Sempre più probabile un rientro anticipato ad Appiano Gentile.

RIENTRO POSSIBILE – Con la Bosnia ufficialmente fuori dai giochi dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Finlandia, aumentano le possibilità che Edin Dzeko possa godere di un rientro anticipato all’Inter. Un’ipotesi già paventata in giornata viste le condizioni fisiche dell’attaccante (vedi articolo), rimasto in tribuna nell’importantissima sfida di oggi. Alla nazionale balcanica resta ancora una gara da disputare, contro l’Ucraina. Ma dal momento che, ormai, le speranze di andare al Mondiale sono terminate ufficialmente, Edin Dzeko potrebbe essere ‘liberato’. In questo caso sarebbe una buona notizia per Simone Inzaghi e per lo staff nerazzurro, che potrebbe seguirne personalmente il recupero in vista del Napoli.