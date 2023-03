Dzeko, infortunio superato: entra in campo in Slovacchia-Bosnia

Dzeko ha superato i problemi fisici che l’hanno tenuto fuori contro l’Islanda giovedì. L’attaccante dell’Inter ha fatto pochi istanti fa il suo ingresso in campo in Slovacchia-Bosnia.

DI RIENTRO – Edin Dzeko ha preso il posto di Smail Prevljak al 63’ di Slovacchia-Bosnia, coi suoi sotto 2-0. Un ingresso fondamentale per capire come le sue condizioni siano in miglioramento, dopo il fastidio alla schiena che l’ha tenuto fuori giovedì contro l’Islanda. Questa è una buona notizia anche per l’Inter, in vista della partita di sabato contro la Fiorentina: si può definire recuperato. Per Dzeko sono i primi minuti nelle qualificazioni agli Europei del 2024 in Germania.