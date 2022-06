Dzeko guida l’attacco della Bosnia contro il Montenegro: le formazioni ufficiali

Dzeko è pronto a scendere in campo alle 20:45 con la Bosnia, per la sfida in trasferta contro il Montenegro, valida per la terza giornata di Nations League.

DA CAPITANO – Dzeko, capitano della Bosnia, tra meno di venticinque minuti scenderà in campo con la sua nazionale per sfidale il Montenegro. gara valida per la terza giornata del Gruppo 3 Lega B della Nations League. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre con l’attaccante dell’Inter che parte titolare.

MONTENEGRO-BOSNIA – FORMAZIONI UFFICIALI

Montenegro (4-4-2): Mijatovic; Vesovic, Vujacic, Tomasevic, Vukvecic; Marusic, Raickovic, Jankovic, Jovovic; Mugosa, Haksabanovic.

A disposizione: Petkovic, Dragojevic, Radunovic, Vukcevic, Bozovic, Beciraj, Krstovic, Savicevic, Scekic, Spicic, Camaj, Milovic.

Commissario Tecnico: Miodrag Radulovic

Bosnia (4-3-1-2): Sehic; Susic, Hadzikadunic, Ahmedhodzic, Kolasinac; Hotic, Pjanic, Hadziahmetovic; Gojak; Krunic, Dzeko.

A disposizione: Vasilj, Cetkovic, Civic, Sanicanin, Besic, Prevljak, Cimirot, Menalo, Kovacevic, Stevanovic, Prcic, Demirovic.

Commissario Tecnico: Ivaylo Petev