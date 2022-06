Dzeko gioca dal 1′ con la sua Bosnia ma manca il successo in Montenegro

Bosnia-Montenegro 1-1. In campo per 79 minuti anche Edin Dzeko. L’attaccante dell’Inter è partito titolare ma la Bosnia non è riuscita a vincere. Solo un pareggio

PARITÀ − La Bosnia non va oltre l’1-1 sul campo del Montenegro. Nella Bosnia, in campo sin dal primo minuto Edin Dzeko. L’attaccante dell’Inter, uscito malconcio nell’ultima uscita contro la Romania, ha recuperato in tempo record per il match di Podgorica. Accade tutto nella ripresa con la Bosnia che passa in vantaggio al 62′ con Menalo su assist di Prevljak. Il pareggio del Montenegro però arriva quindici minuti più tardi con il giocatore della Lazio, Adam Marusic. La Bosnia rimane in testa al gruppo B3 a quota cinque punti.