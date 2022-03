Dzeko: «Bosnia, mai sottovalutare l’avversario. E ora il Lussemburgo»

Dzeko volta subito pagina dopo la sconfitta contro la Georgia (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter, capitano della Bosnia nello 0-1 di Zenica in amichevole, spera di rifarsi martedì contro il Lussemburgo. Ne ha parlato a Nova TV.

C’È RAMMARICO – Edin Dzeko è scontento dopo Bosnia-Georgia 0-1: «Ci hanno fatto gol nell’unica vera occasione. Non possiamo sottovalutare nessuno, siamo stati troppo statici e abbiamo pagato. Nel primo tempo meglio noi e con qualche occasione da gol, ma purtroppo non l’abbiamo fatto e alla fine l’abbiamo subito. Devi prendere più rischi quando finisci sotto nel punteggio. Certo, ci sono tanti giovani che devono crescere, quindi non è questo il momento delle critiche: una, due o anche quattro sconfitte ora possono starci. Se guardiamo indietro di dieci anni non è la stessa squadra, questi ragazzi avranno le loro possibilità. Ogni sconfitta porta un’atmosfera negativa, ma possiamo imparare qualcosa. Non sarà facile vincere col Lussemburgo che non è più la squadra di una volta, ma volevamo già fare risultato stasera dopo due sconfitte e non ci siamo riusciti».

Fonte: reprezentacija.ba