Dumfries titolare in Olanda-Francia: altri tre Inter in panchina!

Olanda-Francia, valida per la settima giornata di qualificazione agli europei del gruppo B, andrà in scena fra poco all’ Amsterdam Arena. Sarà in campo Denzel Dumfries, mentre altri tre giocatori dell’Inter restano in panchina.

FORMAZIONI UFFICIALI – Alle ore 20:45 ben quattro giocatori dell’Inter saranno a disposizione dei propri e rispettivi CT per gli impegni con la maglia delle Nazionali. Non tutti, però, scenderanno in campo dal 1′ in Olanda-Francia. Ronald Koeman, infatti, ha scelto di non rinunciare a Denzel Dumfries. Rimane nella panchina arancione, invece, Stefan De Vrij. Didier Deschamps, invece, tiene a riposo entrambi i nerazzurri Marcus Thuram e Benjamin Pavard, che forse troveranno spazio nel corso della sfida di qualificazione europea. Dumfries, dunque, sarà l’unico titolare dell’Inter della sfida.

OLANDA (3-4-3): Verbruggen; Geertruida, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Ron, Veerman, Hartmann, Reijnders, Weghorst, Simons.

A disposizione: Olij, Noppert, van de Ven, De Vrij, Bergwijn, Wieffer, Steng, Cieco, Malen, Brobbey, Maatsen, Frimpong.

Allenatore: Ronald Koeman

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Clauss, Konate, L. Hernandez, T. Hernandez; Tchouameni, Griezmann, Rabiot; Coman, Kolo Muani, Mpabbé.

A disposizione: Samba, Areola, Pavard, Gusto, Lucaba, Camavinga, Giroud, Dembelé, M. Thuram, Todibo, Fofana, Kamara.

Allenatore: Didier Deschamps