Dumfries pronto al rientro con Olanda: Koeman ritrova un titolare

Dopo la squalifica contro la Francia, Denzel Dumfries è pronto a ritornare a giocare con l’Olanda. Il laterale dell’Inter dovrebbe riprendersi la fascia destra

RIENTRO − L’Olanda potrà contare anche su Dumfries per il match di domani contro Gibilterra. Il giocatore dell’Inter non ha giocato in Francia – Oranje sconfitti 4-0 – perché squalificato. A Saint-Denis, Koeman lo ha sostituito con Timber. Al De Kuip, Dumfries dovrebbe riprendere la titolarità per dare più manforte ad un’Olanda in cerca di riscatto. L’olandese dovrà ritrovare la miglior forma possibile anche per un finale di stagione importante con l’Inter.