Dumfries: «Olanda-Francia, noi imprecisi e poco cinici! Serve di più»

Dumfries è stato tra i protagonisti anche della seconda sfida dell’Olanda, quella pareggiata 0-0 contro la Francia nella seconda giornata dei gironi di Euro2024. Dopo la partita su Sky Sport ha risposto ad alcune domande dei colleghi.

IMPRECISIONE – Denzel Dumfries dopo il pareggio tra Olanda e Francia ha commentato così la partita su Sky: «Potevamo fare qualcosa in più? Il loro giocatore migliore era fuori (Kylian Mbappé, ndr), noi dovevamo essere più precisi e cinici. In alcuni casi siamo stati troppo frettolosi, però abbiamo difeso molto bene compatti. Serve di più per fare male a questa Francia».

Girone D, ancora tutto aperto!

Il pareggio a reti inviolate lascia entrambe le squadre con sentimenti contrastanti. La Francia, nonostante l’assenza di Mbappé, ha mostrato solidità difensiva ma ha mancato di incisività in attacco. L’Olanda ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, ma l’annullamento del gol di Simons ha impedito loro di ottenere una vittoria preziosa. Il prossimo turno sarà decisivo per il destino delle due formazioni a Euro 2024, con entrambe le squadre che dovranno cercare la vittoria per assicurarsi un posto nelle fasi eliminatorie.