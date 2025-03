Dumfries infortunato, Koeman ironico: «Spesso modifiche all’ultimo minuto»

Dumfries si è fatto male nell’ultima partita contro l’Atalanta, vinta 0-2 dai nerazzurri, ed è stato escluso dalla convocazione della nazionale dei Paesi Bassi. Ronald Koeman, tecnico dell’Olanda, ha dovuto fare a meno non solo di Dumfries, ma anche di Stefan de Vrij, già indisponibile da tempo. Il tecnico ha ironizzato in conferenza stampa.

TANTI INFORTUNI – Ronald Koeman ha parlato della situazione infortuni in conferenza stampa, evidenziando le difficoltà nel gestire le continue assenze. Ultima su tutti quella di Denzel Dumfries: «Ci siamo abituati. La formazione? Ho avuto quattro mesi per pensarci, ma spesso dobbiamo fare modifiche alla rosa all’ultimo minuto». Ha dichiarato con un velo di ironia. La sua squadra dovrà dunque affrontare gli impegni internazionali senza due elementi chiave, con la speranza di recuperarli al più presto. Anche Marcus Thuram resterà a Milano. L’attaccante francese, inizialmente convocato, è stato poi escluso dalla lista di Didier Deschamps per evitare rischi legati a problemi alla caviglia sinistra che lo affliggono da circa un mese.