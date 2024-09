Dumfries in gol vale un punto per l’Olanda: bel pari con la Germania

Il gol di Dumfries permette all’Olanda di uscire indenne dalla partita di UEFA Nations League contro la Germania, il big match di stasera per completare la sosta. È il numero 2 dell’Inter a fissare il definitivo 2-2 alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.

IN GOL – Fra Olanda e Germania è un pareggio per 2-2 dove a decidere è Denzel Dumfries. Partita di valore quella di Amsterdam, nonostante alla fine non ci siano vincitori. Bastano novantanove minuti all’Olanda per sbloccarla, con filtrante di Ryan Gravenberch a tagliare fuori la difesa tedesca per l’inserimento del milanista Tijjani Reijnders, che non ha problemi a segnare. Ma un errore di Matthijs de Ligt in uscita porta al pareggio di Deniz Undav, dopo una prima conclusione di Florian Wirtz parata da Bart Verbruggen (38′). A seguire il possibile grave infortunio a Nathan Aké, uscito in barella. Il suo stop ne mette a rischio la presenza per Manchester City-Inter, con la necessità di tre minuti di recupero a fine primo tempo. Dove, proprio nell’ultimo, segna Joshua Kimmich sfruttando una giocata proprio di Undav. A inizio ripresa il pari di Dumfries, bravo a seguire l’azione e il passaggio di Brian Brobbey. Dopo il 2-2 al 51′ il risultato non cambia più.

Gol: 2′ Reijnders, 38′ Undav (G), 45′ +3 Kimmich (G), 51′ Dumfries.