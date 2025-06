Dumfries ancora protagonista con l’Olanda, gol! Subito 0-2 in Finlandia al 45′

L’Olanda chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 contro la Finlandia, nella gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Dumfries ha segnato un altro gol con la sua Nazionale confermato l’ottima stagione disputata anche con la maglia dell’Inter.

GOL PER DUMFRIES – Altra prestazione solida dell’Olanda che ha saputo capitalizzare le occasioni create nei primi 45 minuti e si trova ora in una posizione di netto controllo. A sbloccare la gara ci ha pensato Memphis Depay al 6’, sfruttando un errore in uscita della difesa finlandese: l’attaccante olandese ha raccolto palla al limite e con un sinistro preciso ha battuto il portiere avversario, portando subito in vantaggio gli “Oranje”. Il raddoppio è arrivato al 23’ grazie a Denzel Dumfries, protagonista anche oggi con la maglia della Nazionale. L’esterno dell’Inter, ha firmato un gol da attaccante vero: classico taglio sul secondo palo alle spalle del difensore e tap-in vincente su un cross basso dalla sinistra. Una rete che testimonia il suo ottimo momento.