Dimarco spinge anche in Nazionale, bene Bastoni ma un solo neo – CdS

L’Italia di Roberto Mancini vince 1-2 l’amichevole in casa dell’Albania con la conferma del nuovo modulo (3-4-3) e, tra le buone notizie, la ri-scoperta di Vincenzo Grifo. Ma anche la conferma di diversi giocatori, uno su tutti Federico Dimarco, che si conferma anche con l’Italia. Bene anche Alessandro Bastoni. Ecco le pagelle dei due giocatori dell’Inter secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola.

LE PAGELLE – Federico Dimarco si conferma un treno anche con la maglia dell’Italia, sulla fascia mancina spinge affidandosi all’intesa con il compagno di squadra all’Inter, Alessandro Bastoni. Il suo mancino è un’arma tattica più che interessante capace di offrire diverse soluzioni durante la partita: voto 6,5 per il quotidiano romano. Mezzo punto in meno, invece, per Alessandro Bastoni: come con l’Inter sale molto in buona sincronia con lo stesso Dimarco e Grifo. L’unico neo il fallo su Broja per la punizione che Bajrami trasforma in gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania