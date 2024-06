Dimarco recupera, non dal 1′. Il sostituto sulla fascia sinistra – Sky

Federico Dimarco ha fatto purtroppo registrare un trauma contusivo alla gamba dopo la partita contro la Spagna. Il giocatore dell’Inter sta però migliorando, le ultime prima di Croazia-Italia da Sky Sport.

PARTITA DECISIVA – Croazia-Italia è un punto nevralgico per la squadra di Luciano Spalletti. Una sconfitta potrebbe sancire l’eliminazione dagli Europei in caso di risultato negativo anche dalla partita tra Albania e Spagna. L’Italia ha due risultati su tre: il pareggio darebbe il punto che serve per la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei. La formazione cambierà rispetto all’ultima, questo è sicuro. Federico Dimarco fino a ieri sembrava sicuramente indisponibile, arrivano però novità.

Dimarco c’è: Spalletti lo aspetta

PRESENTE – Dimarco ha subito un trauma contusivo nella partita contro la Spagna e non c’erano sensazioni positive sul suo rientro per la gara con la Croazia. L’esterno non si è allenato negli scorsi due giorni e nemmeno oggi. Eppure Luciano Spalletti ha confermato che il giocatore ci sarà! Dimarco sarà presente, ma sicuramente dalla panchina. Non inizierà perciò dal primo minuto come nelle precedenti due partite, dove comunque non ha giocato molto bene. Le sue prestazioni sono state insufficienti sia con Albania che con Spagna, al suo posto Spalletti potrebbe scegliere un altro dell’Inter: Matteo Darmian.